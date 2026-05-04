Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre gram altın 6 bin 596 liradan alınırken, 6 bin 700 liradan satışa sunuldu.

Kapalıçarşı’da 22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 031 lira, satış fiyatı ise 6 bin 327 lira olarak kaydedildi. 14 ayar altın 3 bin 623 liradan alınırken, 4 bin 843 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 10 bin 820 liradan alınırken, 10 bin 963 liradan satışa sunuldu. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 781 lira, satış fiyatı ise 10 bin 889 lira oldu.

Yarım altın 21 bin 634 liradan alınırken, 21 bin 925 liradan satılıyor. Tam altının alış fiyatı 43 bin 129 lira, satış fiyatı ise 43 bin 616 lira olarak listelendi.