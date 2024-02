Menopoz yaşı dünya genelinde 45-55 arası olarak kabul ediliyor olsa da artık çok erken yaşlarda da sıklıkla menopoz görülebiliyor. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra kadınlarda hem fiziksel hem de hormonal birçok değişiklik yaşanırken, bazı sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor. Yaşam tarzlarında yapılacak değişimlerin yanında düzenli kontrollerle menopoz sonrası süreç sağlıklı bir şekilde geçirilebiliyor. Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, 40 yaş sonrası kadınların dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Bir kadının menopoza giriyor olması, hastalıklarla karşılaşacağı anlamına gelmiyor. Her ne kadar menopoz döneminde meydana gelen hormonal değişiklikler fiziksel ya da duygusal farklılıklara sebep olsa da düzenli sağlık kontrolleri ve yaşam tarzında yapılacak düzenlemelerle endişeler sona erebiliyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, “Menopozal süreç korkulacak bir dönem değildir. Yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile bu süreç sorunsuz ve konforlu geçirilebilir. Bir kadının menopoza girmesi hastalıkların ortaya çıkacağı anlamına gelmez. Hormonal değişiklikler kadınlarda hem fiziksel hem de emosyonel farklılıklara neden olabilmektedir. Bu her kadın için geçerli olan bir durum elbette ki değildir. Bu sürecin nasıl geçeceği tamamen bilinmemekte ve her kadının yaşadığı durum değişkenlik göstermektedir. Menopozal sürece geçiş döneminde adet kanamaları birden kesilebileceği gibi sürede ve miktarda değişiklikler olarak, bir müddet sonra da kesilebilir. Bu durum normal olabilse de patolojik durumları dışlamak adına mutlaka hekime başvurmak gerekmektedir” dedi.



Smear testleri ve rutin jinekolojik muayenelerinizi yaptırın

Menopoz sürecine yakın kadınların bazı bulgularda hekim kontrolünden geçmeleri gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, “Adet kanama miktarında azalma ya da artma, adet dışında ara kanamalar, adet düzensizliği, kasık ağrıları, geçmeyen vajinal enfeksiyonlar, ilişki sonrası kanamalar, vajinal bölgede lezyonlar önemli bulgulardır. Bu tür bulgularda mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarına muayene olunmalıdır” şeklinde konuştu. 40 yaş ve sonrasında jinekolojik hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalıkta erken tanının önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Cömert, “Her kadının rutin jinekolojik muayeneyle birlikte smear taraması, meme ultrasonu, mamografi, rutin kan tetkikleri, göz muayenesi, kolonoskopi, endoskopi gibi tetkikleri hekimlerinin yönlendirmesiyle düzenli olarak yaptırması gereklidir” dedi.



Aşırı meyve tüketiminden kaçının

40 yaşından sonra kadınların bazı yaşam tarzı değişikliklerine gitmesinin sağlık açısından önemli olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Cömert, “Bu süreçte beslenme düzenine dikkat edilmeli. Çünkü metabolizma hızı ilerleyen yaşla birlikte yavaşlar. Bu da birtakım önlemleri zorunlu hale getirir. Sağlıklı proteinler, sağlıklı yağlar, az miktarda karbonhidrat, sebze ve meyve beslenme rutinimize eklemeniz gerekenlerin başında gelmeli. Aşırı meyve tüketiminden kaçınılmalı çünkü meyveyle her ne kadar vitamin sağlansa da vücut gereksiz şeker alabilir. Bunun yanında kuruyemiş tüketiminde de porsiyona dikkat edilmeli çünkü kuruyemişler gereksiz yağ alımına neden olabilir. Ayrıca bu dönemlerde kalsiyum içerikli besinler tüketilmeli” şeklinde konuştu.



Yeterli uyku obezite riskini azaltır

Hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için uykunun önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Cömert, “Vücut uyku sırasında kendini yenileme eğilimindedir. Doğru uyku obezite riskini azaltır, beyin fonksiyonlarını olumlu etkiler, konsantrasyon ve performansı artırır. Uykuyla birlikte düzenli egzersiz yapmaya da dikkat edilmelidir. Yaş ilerledikçe vücut daha çok yağ depolar, daha fazla kas kütlesi kaybeder ve kemik yoğunluğu azalır. Vücutta oluşan bu değişiklikler düzenli egzersiz ve sporla dengelenebilir” dedi.



Meme muayenesini ihmal etmeyin

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Cömert, 40 yaş sonra kadınların dikkat etmesi gerekenler hakkında sözlerine şöyle devam etti: “40 yaş üstünde menopoz gerçekleşmese bile mutlaka meme ultrasonografi ve mamografi taramalarını yaptırmak gerekmektedir. Her duş alma sırasında mutlaka meme muayenesi yapılmalıdır. Böylece hızlı gelişebilecek değişiklikler kolaylıkla tespit edilebilir. Bunun yanında 40 yaşından sonra, kabızlık, hazımsızlık, kilo değişimi ve sürekli yorgunluk, sağlıksız bir bağırsak nedeniyle karşılaşılabilecek sağlık sorunlarından bazılarıdır. Sağlıklı bir bağırsak, daha iyi sindirime ve enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olur. Ayrıca özellikle 40 yaşın üzerindeki kadınlar için en ciddi sağlık sorunlarından biri de susuzluktur. Yaşlanmaya başlayan vücudun su tutma yeteneği azalır ve daha fazla su kaybeder. Düzenli su içmek vücut ısısını düzenler, kaslara kan pompalar, organların besinleri rahat emmesine yardımcı olur ve vücudu toksinlerden arındırır.”