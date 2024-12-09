UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi’nde 10 Aralık, 11 Aralık, 12 Aralık ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak toplamda 41 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa’nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 10 Aralık, 11 Aralık, 12 Aralık ve 19 Aralık canlı yayın maç takvimi şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi
10 Aralık Salı
20.45 Dinamo Zagreb - Celtic: TRT Spor
20.45 Girona - Liverpool: TRT Spor
23.00 Leipzig - Aston Villa: TRT Spor
23.00 Atalanta - Real Madrid: tabii Spor 1
23.00 Bayer Leverkusen - Inter: tabii Spor 2
23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih: tabii Spor 3
23.00 Salzburg - PSG: tabii Spor 4
23.00 Club Brugge - Sporting: tabii Spor 5
23.00 Brest - PSV: tabii Spor 6
11 Aralık Çarşamba
20.45 Lille - Sturm Graz: TRT Spor
20.45 Atletico Madrid - S. Bratislava: tabii Spor
23.00 Feyenoord - Sparta Prag: tabii Spor
23.00 Borussia Dortmund - Barcelona: tabii Spor 2
23.00 Juventus - Manchester City: tabii Spor 3
23.00 Arsenal - Monaco: tabii Spor 4
23.00 Milan - Kızılyıldız: tabii Spor 5
23.00 Stuttgart - Young Boys: tabii Spor 6
23.00 Benfica - Bologna: TRT Spor
UEFA Avrupa Ligi
11 Aralık Çarşamba
18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao: TRT 1 / Radyo 1
12 Aralık 2024 Perşembe
20.45 Malmö - Galatasaray: TRT 1 / Radyo 1
20.45 Viktoria Plzen - Manchester United: tabii Spor 1
20.45 Roma - Braga: tabii Spor 2
20.45 Olympiakos - Twente: tabii Spor 3
20.45 U.S. Gilloise - Nice: tabii Spor 4
23.00 Bodo/Glimt - Beşiktaş: TRT 1 / Radyo 1
23.00 Rangers - Tottenham: tabii Spor 1
23.00 Ajax - Lazio: tabii Spor 2
23.00 O. Lyon - E. Frankfurt: tabii Spor 3
23.00 Real Sociedad - Dinamo Kiev: tabii Spor 4
23.00 Slavia Prag - Anderlecht: tabii Spor 5
23.00 Porto - Midtjylland: tabii Spor 6
UEFA Konferans Ligi
12 Aralık Perşembe
18.30 Astana - Chelsea: TRT Spor
20.45 Başakşehir - Heidenheim: TRT Spor / Radyo 1
20.45 Fiorentina - Lask Linz: tabii Spor
19 Aralık Perşembe
23.00 Cercle Brugge - Başakşehir: TRT 1 / Radyo 1
23.00 Rapid Wien - Kopenhag: tabii Spor 1
23.00 Chelsea - Shamrock Rovers: tabii Spor 2
23.00 Panathinaikos - Dinamo Minsk: tabii Spor 3
23.00 Real Betis - Helsinki: tabii Spor 4
23.00 Vitoria - Fiorentina: tabii Spor 5
23.00 Heidenheim - St. Gallen: tabii Spor 6