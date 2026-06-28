Sağlık Bakanlığı, kapalı alanlarda sigara yasağının ihlal edilmesi ve 18 yaşından küçüklere tütün ürünleri satılmasının önüne geçmek için denetimleri sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili yeni bir kanun taslağı üzerinde çalışıldığını açıklarken, sigara ürünlerinin görünürlüğünü azaltacak düzenlemelerin de gündemde olduğunu belirtti.

Bakan Memişoğlu, “Bununla ilgili bir kanun taslağı hazırladık, bazı değişiklikler olabilir ama bizim bir taslağımız var. Bir kaç ay içerisinde tekamül hale gelmiş olacak. Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Görünür olmamasını sağlayacağız.” mesajını vererek sözlerine şunları ekledi:

“18 yaş altına sigara yasağı kontrol edilmiyor, bununla ilgili de taslağımıza bazı maddeler koyacağız. Yasaklamayacağız ama görünür olmasını engelleyeceğiz. Mekanlar camekanlı mı? Kapalı mı? Açık mı? Bunları netleştireceğiz. 2025 yılında Türkiye'de 8 milyar paket sigara satılmış, ben toplumumun kanser olmasını istemiyorum.”

Memişoğlu mesajlarını, Kanal 7 canlı yayınında verdi. Doktor açığının kapanması için Yükseköğretim Kurulu ile çalışmalar yaptıklarını da söyledi.

Sağlık Bakanı, “Biz bunu Yükseköğretim Kurumu ile de görüşüyoruz. Tıp fakültelerine baktığımız zaman hangi bölümlerde doktora ihtiyaç var görüyoruz. Türkiye OECD rakamlarına göre doktor sayısında düşük. Diğer meslek grupları da öyle. Hemşire ve doktor halen daha eksiğimiz var. Diğer branşlarda Türkiye makul seviyeye ulaşmış durumda. İnsan gücü aslında önemlidir. Onlara alan açmak için de uzaktan sağlık hizmeti gibi mevzuatlarımızı revize ediyoruz. Sağlık Meslek mezunlarının iş yapma alanlarını genişletiyoruz. Sağlık ekosistemini memur sistemi olarak algılamamalıyız.” açıklamasında bulundu.