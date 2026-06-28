Kepçe kulak sorununun çocukların özgüvenini olumsuz etkileyebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Çocuklar kendi bedenlerinin farkına vardıkları andan itibaren kulaklarının büyük ya da öne doğru çıkık olmasından rahatsız olabilirler. Bu durum kız ve erkek çocuklarda benzer şekilde görülür. Kız çocukları saçlarıyla kulaklarını kapatmaya çalışırken, erkek çocukları da istemedikleri halde saçlarını uzatarak kulaklarını gizleme eğiliminde olabilir" dedi.

"Tedavi seçeneği mutlaka değerlendirilmelidir"

İlkokul döneminde akran zorbalığının önemli bir sorun haline gelebildiğini ifade eden Akbaş, "Kepçe kulak gibi durumlar çocukların arkadaş çevresinde baskı unsuru haline gelebiliyor. Bu da zamanla ciddi psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Ailelerin bu konuda dikkatli ve bilinçli olması gerekiyor. Eğer çocuk kulaklarını gizlemeye çalışıyor ya da bu durumdan rahatsızlık duyuyorsa tedavi seçeneği mutlaka değerlendirilmelidir" diye konuştu.

"Mümkünse 6-7 yaş civarında operasyonun yapılmasını öneriyoruz"

Estetik ameliyatlarda genellikle 18 yaşın beklendiğini ancak kepçe kulak ameliyatının istisna olduğunu vurgulayan Akbaş, "Kepçe kulak ameliyatında asla 18 yaşını beklemeyiz. Mümkünse 6-7 yaş civarında operasyonun yapılmasını öneriyoruz. Amaç, çocuğun okul hayatında zorbalığa maruz kalmasını önlemek ve psikolojik gelişimini korumaktır. Bu nedenle ameliyatın ilkokul öncesinde ya da ilk okul yıllarında yapılması en uygun yaklaşımdır" şeklinde konuştu.

"Ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemesi ve destek olması önemlidir"

Kepçe kulak ameliyatlarının plastik cerrahi alanındaki en düşük riskli operasyonlar arasında yer aldığını belirten Akbaş, "Bu ameliyatlar teknik olarak zor operasyonlar değildir. Ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemesi ve destek olması önemlidir. Çünkü bazı çocuklar yaşadıkları rahatsızlığı ailelerine ifade etmeyebilir. Kulaklarını saçlarıyla kapatmaya çalışmaları önemli bir işaret olabilir" ifadelerini kullandı.

"Tatil dönemleri ameliyat planlaması açısından oldukça uygundur"

Prof. Dr. Akbaş ayrıca şunları söyledi:

"Ameliyat sonrası çocuklarda gözle görülür bir özgüven artışı yaşanıyor. Kepçe kulak ameliyatından sonra çocukların ilk yaptığı şeylerden biri saçlarını toplamak ve kulaklarını görünür hale getirmektir. Bu durum onların kendilerine olan güvenlerini artırmaktadır. Okula giden çocuklar için tatil dönemleri ameliyat planlaması açısından oldukça uygundur. Okul çağında olmayan çocuklarda ise yılın herhangi bir döneminde operasyon yapılabilir. Ancak kişi 10, 15, 20 hatta 50-60 yaşında da olabilir. Eğer hâlâ bu durumun psikolojik etkilerini hissediyor ve rahatsızlık duyuyorsa her yaşta kepçe kulak ameliyatı yaptırabilir. Yine de mümkün olan en erken dönemde müdahale edilmesi en faydalı yaklaşımdır."