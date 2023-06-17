Yakınlarının haber alamadığı Zakine Doğan'ın (42) evine pencere demirleri sökülerek girildi. 42 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ümit Sokak'ta oturan Zakine Doğan'a ulaşamayan inşaat ustası eşi mahalle bakkalını arayarak evini kontrol etmesini istedi. Dört katlı binanın giriş katında oturan Zakine Doğan kapıyı açmadı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri bahçedeki demir parmaklıkları zorlayarak sökerken iki polis memuru açık pencereden girdi ve kapıyı açtı. Yatağında hareketsiz görülen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısı incelemesinin ardından 'Şüpheli Ölüm' olarak kayıtlara geçen Zakine Doğan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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