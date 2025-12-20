Siirt Valiliği bünyesinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği" kapsamında toplumda tütün kullanımını azaltmak ve vatandaşları dumansız bir yaşam konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 1 Aralık 2025 tarihinde "Sigarayı Bırak Kazan" kampanyası düzenlendi. Ay sonuna kadar devam edecek kampanyaya katılan katılımcıların 4 ölçümden en az 2’sine katılması gerekiyor. Kampanyada şartları yerine getiren 4 talihliye çeyrek altın veriliyor. Katılımcılardan biri 45 yıl sonra sigarayı bırakıp sağlıklı yaşamın farkına vardı.

Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli doktor Büşra Eskifuruncu, valilikle birlikte "Sigarayı Bırak Kazan Projesini" başlattıklarını, 1 Aralıkta başlayıp ay sonunda sona ereceğini söyledi. 8 yıldır sigara bırakma polikliniğinde çalıştığını belirten Eskifuruncu, "Ama ilk defa bu kadar kapsamlı bir kampanya düzenledik. Şu anda il merkezinde 105 danışanımız var. İlçelerimizle birlikte 200 civarı başvurumuz oldu. Bunların haftalık ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Ölçümler sonucunda şanslı 4 talihlinin hediyelerini takdim edeceğiz. Dört ölçümden en az 2’sine katılım talep ediyoruz. Ödüllerimiz 4 adet çeyrek altın olacak" dedi.

Projeye başvuranlardan Vehip Danış, 45 yıldır sigara kullandığını ifade ederek, "Büşra hocayla tanıştıktan sonra bir kaç sefer standa gittik. Herkese tavsiye ediyorum. Şu an bile yürürken nefesimin açıldığını hissetmeye başladım. Şu an kokusundan da tiksiniyorum. 45 senedir içiyordum. Benim kadar kimse içmezdi. 6 gündür çok şükür hiç aklıma gelmiyor bu proje sayesinde. Sağlık her şeyden öncedir" diye konuştu.