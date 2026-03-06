Dünyanın gözü kulağı ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalarda. İra'daki savaşın seyri başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünya tarafından dikkatle takip edilirken Trump'tan önemli mesajlar geldi.

"TEK ANLAŞMAMIZ İRAN'IN KOŞULSUZ TESLİM OLMASI"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "İran ile KOŞULSUZ TESLİM OLMA dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır!" dedi.

"İRAN'I YIKIMIN EŞİĞİNDEN GERİ DÖNDÜRMEK İÇİN YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Paylaşımına "Bununla birlikte büyük ve kabul edilebilir bir lider de seçilince, harika ve cesur müttefiklerimiz, ortaklarımızla birlikte İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için yorulmadan çalışacağız. İran'ın ekonomisini her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğiz 'İRAN'I TEKRAR BÜYÜK YAPALIM (MIGA!).' Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP" dedi.