Yalova’daki evinin altıncı katından düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin sürdürülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyası kapsamında tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden ilk kez kamuoyuna açıklamada bulundu.

Habertürk ekranlarında yayımlanan açıklamalarda Tuğyan, yaşadıklarını bir zulüm olarak tanımlayarak sürecin nasıl başladığına dikkat çekti ve Güllü’nün patronunu sorumlu tuttu. Gülter, maruz kaldığı haksızlıkların kaynağının Ferdi Aydın olduğunu öne sürerek konuyu ilahi adalete bıraktığını ifade etti.

Açıklamasında, dosyada adı geçen ve itirafçı olduğu ileri sürülen arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da çarpıcı sözler sarf etti.

Sultan Nur Ulu’dan beklemediği bir tutumla karşılaştığını dile getiren Tuğyan,“Benden korkan Sultan aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı. Ondan bunu asla beklemiyordum. Hayal kırıklığı, acı ve kalbimde açtığı büyük bir yara. Beni de yönlendirmeye çalıştılar. Ben günah almam" dedi.

Öte yandan Güllü’nün evine kamera taktırıldığı yönündeki iddialara da değinen Tuğyan, olayın yaşandığı gün evde bulunmadığını söyledi. Gülter, kameranın annesi tarafından Bursa’da bir arkadaşının evinde görülüp beğenilmesi üzerine taktırıldığını ifade etti.

Gülter açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Annemin kızıyım güçlü duracağım. Süreç ne kadar sürerse sürsün pes etmeyeceğim. Her şey geçecek. Vicdanım çok rahat. Aklanacağıma inancım tam. Bir gün buradan çıkacağım. Adalet er ya da geç yerini bulacak.

Haklı olmanın getirdiği bir huzur var, burada olmanın yangını ile karışmış.

Suçlayanları anneme şikayet ettim"