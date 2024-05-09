Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 10'u yerli üretim olmak üzere toplamda 47 ilacı daha geri ödeme listesine dahil etti. Bu yeni eklenen ilaçlar arasında, 8'i yenilikçi kanser ilacı olarak bilinen akıllı ilaçlar da bulunuyor.

SGK'nın ödeme kapsamına aldığı ilaçlar arasında; alerji aşılarından 21 adet, büyüme hormonlarından 2 adet, dirençli uyuz ilaçlarından 3 adet, atopik dermatit ilaçlarından 3 adet, diyabet ilaçlarından 2 adet ve psikoleptik/antidepresan ilaçlardan 3 adet yer alıyor.

Ayrıca, kanser tedavilerinde kullanılan 12 yeni kanser ilacı da geri ödeme listesine eklenerek, meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişim imkanı genişletildi.