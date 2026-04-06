Aynı uyarıyı tekrar tekrar duymasına rağmen davranışını sürdüremeyen ve “neden yapmıyorsun?” sorusuna yanıt veremeyen çocuklar çoğu zaman isteksiz sanılıyor. Oysa bazı çocuklar yapmak istemediği için değil, devam ettirmekte zorlandığı için duruyor. Uzmanlara göre Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, tam da bu noktada fark edilmeden ilerliyor ve çocuk anlaşılmadan büyüyor.

AYNI DAVRANIŞ FARKLI HİKAYE

DEHB tek tip ilerlemez. Bazı çocuklar hareketleriyle dikkat çeker, bazıları ise sessiz ama dağınıktır. Özellikle kız çocuklarında tablo çoğu zaman fark edilmeden ilerler. Bu nedenle yalnızca “yerinde duramamak” üzerinden değerlendirme yapmak eksik kalır.

DAVRANIŞIN ARKASINDAKİ SİSTEM

DEHB çoğu zaman disiplin problemi gibi görülür. Oysa asıl mesele, planlama, odaklanma ve işi sürdürme becerilerinde yaşanan zorluktur. Bu yüzden birçok çocuk “yapmıyor” gibi görünse de aslında “sürdüremiyor” durumundadır.

GÜN İÇİNDE YAYILAN ETKİ

DEHB sadece dersle sınırlı değildir. Arkadaş ilişkilerinde, oyunlarda ve ev içi sorumluluklarda da kendini gösterir. Sık uyarı alan çocuk zamanla kendini geri çekebilir ya da “yetersiz” hissetmeye başlayabilir.

ZAMAN DEĞİL FARKINDALIK BELİRLEYİCİ

Belirtiler zamanla şekil değiştirebilir ama çoğu zaman tamamen kaybolmaz. Bu nedenle erken fark edilmeyen her durum, ilerleyen süreçte daha görünür hale gelir.

TANI BİR ANDA VERİLEMEZ

DEHB tek bir testle belirlenmez. Uzman değerlendirmesi, aile ve öğretmen gözlemleri birlikte ele alınır. Belirtilerin farklı ortamlarda görülmesi ve günlük yaşamı etkilemesi tanı için belirleyicidir.

DOĞRU YAKLAŞIMLA YÖN DEĞİŞİR

DEHB yönetilebilir bir durumdur. Davranışsal destek, aile yaklaşımı ve eğitim düzenlemeleri sürecin temelini oluşturur. Amaç, çocuğu değiştirmek değil; onu doğru şekilde desteklemektir.

ANLAŞILMAYAN HER ÇOCUK YALNIZLAŞIR

“Yaramaz”, “tembel” ya da “sorumsuz” gibi tanımlar sorunu çözmez, derinleştirir. DEHB bir tercih değil, nörobiyolojik bir durumdur ve doğru yaklaşımla yönetilebilir. Anlaşılmayan her çocuk, zamanla kendini yanlış tanımaya başlar.