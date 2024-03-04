Tekirdağ’da 4’üncü kattaki evinin camından düşen kişi yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A., 4’üncü kattaki evinin camından çim ekili zemine düştü. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.