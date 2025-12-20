Olay saat 10.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Çevre sokaktaki bir evde meydana geldi. 1 yaşındaki Muhammed K. yerde bulduğu fıstığı ağzına attı. Yutmaya çalıştığı sırada fıstık çocuğun nefes borusundan akciğerine kaçtı. Nefes darlığı yaşayan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde ciğerinde fıstık olduğu tespit edilen çocuk Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç