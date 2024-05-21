Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde açılan kurslarda, geleneksel el sanatları branşlarından sepet örücülüğü modern çizgilerle sanata dönüşüyor.

Beş bin yıllık geçmişi olan sepet örücülüğü günümüzde de büyük ilgi görüyor. Kartepe Belediyesi KARMEK kursları bünyesinde büyük ilgi gören sepet örücülüğü modern tasarımlarla sanat eserine dönüşüyor.

Kartepe Belediyesi KARMEK kurslarından sepet örücülüğü kursu hakkında bilgi veren Sepet Örücülüğü Öğretmeni Nezahat Atalan Ciner, “Yaptığımız ürünleri bambu ile elde ediyoruz. Modern ve satışı olan ürünler üretilmektedir. Bugün kadınlarımız tarafından el emeği göz nuru olan ürünler piyasada çok pahalı satılırken, burada daha ucuza mal edilmektedir” dedi.

“Burada öğrencilerimiz eğitim alırken, kendi ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar” diyen Ciner, “Sepet örücülüğü bizim kültürümüzde çok önemli yer tutmaktadır. Maalesef gelişen teknoloji ile unutulmaya yüz tutmuştu. Geçmiş yıllarda sadece sepet yapılarak gündelik hayatta kullanılırdı. Bugün ise evlerde dekoratif malzeme olarak kullanılmaktadır” açıklamasında bulundu.

“Kadınlarımızı kurslarımıza bekliyoruz” diyen Ciner, “Kadınlarımız çok ciddi meslek öğreniyorlar. Burada kendilerine yeni arkadaşlıklar, dostluklar kazanıyorlar. Stres atacakları çok güzel bir ortamda eğitim almaktadırlar. Bizlere bu desteği sağlayan Kartepe Belediye Başkanımız Av. M. Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.