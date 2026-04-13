Dilovası'nda belediye ekipleri tarafından halk sağlığını korumak ve çevre estetiğini artırmak amacıyla cadde ve sokaklarda sabunlu suyla temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar Mahallesi'ndeki ana arter ve ara sokaklarda temizlik çalışması başlattı. Özel donanımlı araçların da kullanıldığı çalışmada yollar sabunlu suyla yıkanarak, özellikle yağış sonrası oluşan çamur, kir ve birikintilerden arındırıldı.

Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu, temizliğin yaşam kalitesinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, 'Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha temiz ve daha huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak bizim öncelikli görevimizdir. Kayapınar Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı temizlik çalışmasıyla hem çevre düzenini iyileştiriyor hem de halk sağlığına katkı sunuyoruz. Dilovası'nın her noktasında aynı hassasiyetle çalışmalarımız devam edecek' dedi.