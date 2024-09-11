İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde gerçekleştirilen "SİBERAĞ-6" operasyonlarında, yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma suçlarına karıştıkları tespit edilen 74 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 177 milyon 207 bin TL’lik işlem hacmi olduğu belirlendi.

Sanal Devriyeler 7/24 Görevde

İçişleri Bakanı Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadelenin kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Siber vatanda sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat boyunca görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz taviz vermeksizin sürecek," dedi.

Operasyonun Kayseri merkezli bölümünde 58 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, Diyarbakır'da ise Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde iki yasa dışı bahis sitesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.