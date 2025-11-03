Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiindeki Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül 2024’te meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi ifadeye çağrıldı, 7’si gözaltına alındı. Fabrika müdürü V.U. tutuklanırken, 5 şüpheliye adli kontrol uygulanıp biri serbest bırakıldı. Yönetim kurulu başkanı M.M.Ö., dönemin genel müdürü A.Ö. ve satın alma sorumlusu İ.A. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, V.U. ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T., korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B., elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K.’nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar, idari işler sorumlusu C.B.’nin ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ise heyet, ’taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan sanıklar V.U. ve İ.B.’yi 11 yıl 8’er ay, D.T., Y.T. ve Ö.K.’yi 8 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ’taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan sanık C.B.’ye 3 yıl 4 ay hapis cezası vererek, V.U.’nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

Patlamanın gerekçeli kararı açıklandı

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince 6 sanığa 3 yıl 4 ay ile 11 yıl 8 ay arasında değişen sürelerde verilen hapis cezalarına ilişkin 72 sayfalık gerekçe açıklandı. Mütalaa, sanık, müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi, olay yeri ve itfaiye raporu, kamera kayıtları ile diğer belgelere yer verilen gerekçede, denetim ve kontrol mekanizmalarının yeterince etkin işletilmediği, bu minvalde patlama riskinin önlenmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği neticesine varıldığı belirtildi. Fabrikada, geçmiş zamanlarda da elektrik kaynaklı yangınların meydana geldiği belirtilen kararda, elektrik sisteminde zaman zaman arıza ve kısa devrelerin yaşandığı, temizlik faaliyetlerinin pazar günleri aksadığı, tozlanmanın özellikle değirmen bölümünde sık olduğu aktarıldı. Meydana gelen patlamadan kısa bir süre önce tozlu ortamda kıvılcım çıkarabilecek spiral kesim işlemi yapıldığı ifade edilen gerekçeli kararda, özellikle değirmen bölümünde, toz birikimi olduğu ve temizlik problemlerinin yaşandığı, bu durumu takip edecek toz sensörlerinin bulunmadığı aktarıldı.

Yangın 1 saniyede çıktı, toz birikimi tüm bölgede patlamaya sebep oldu

Kararda yer verilen kamera görüntülerine göre, yangının değirmen bölümünün zemin katında yaklaşık 1 saniye içinde meydana geldiği, kaynak noktanın zemin kattaki elektrik odası olarak tanımlan alanda başladığı ve yoğun toz birikimi sebebiyle toz patlaması şeklinde yayılarak tüm bölgede patlamaya sebep olduğu belirtildi.

Kararda, bilirkişi raporuna göre, V.U. ve İ.B.’nin birinci derece, D.T., Ö.K., Y.T. ve C.B.’nin ikinci derecede sorumlu olduğuna değinildi. Ayrıca bilirkişi raporunun olayın oluş şekli, teknik sebepler ve sorumlulukların belirlenmesi açısından yeterli açıklık ve gerekçeyi içerdiği, dosyadaki delillerle uyumlu olduğu, taraflarca ileri sürülen itirazların raporun esasını sarsacak nitelikte bulunmadığı, bu sebeple rapor alınmasına gerek görülmediği ve mevcut bilirkişi raporunun hükme esas alınmaya elverişli olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.