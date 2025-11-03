Kaza Yunus Emre Mahallesi Esenler Caddesinde üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mehmet K.(30) yönetimindeki 16 BUV 140 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa manevra yapan sürücü H.B. Yönetimindeki 16 BTE 799 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün, bir saat önce kapora ücretini aldığı aracını başkasına sattığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.