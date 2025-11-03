OpenAI, ChatGPT’ye yeni kurallar uygulamaya koydu. Artık yapay zeka platformu tıbbi, hukuki ve finansal tavsiye sunamayacak. International Business Times’ın aktardığına göre, 29 Ekim’de yürürlüğe giren bu değişiklik, şirketin yasal sorumluluk risklerini azaltmayı hedefliyor.

Sadece Eğitim Amaçlı Kullanılacak

Artık ChatGPT yalnızca "eğitici bir araç" olarak kullanılacak; yani kullanıcılara doğrudan reçete, yatırım önerisi veya hukuki belge hazırlama gibi hizmetler sunamayacak

Yeni kurallarda, "ilaç isimleri veya dozları belirtmek, dava dilekçesi hazırlamak ya da al-sat tavsiyesi vermek yasaktır" ifadesiyle açık bir sınır çiziliyor. OpenAI, bu kararı yapay zekânın zaman zaman inandırıcı fakat yanlış bilgiler üretmesi ve bunun ciddi sonuçlara yol açabilme ihtimali nedeniyle aldı.

Haberde, ChatGPT’nin doktor, avukat ya da mali danışmanların yerini alamayacağı; acil durumlarda, terapi desteğinde veya yatırım kararlarında kullanılmasının tehlikeli olduğu vurgulanıyor. Ayrıca kullanıcıların gizli verilerini (gelir, banka bilgisi, sözleşme vb.) paylaşmamaları gerektiği uyarısı yapılıyor.