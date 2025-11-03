Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden ve Devekuşu Kabare'nin üç kurucusundan biri olan Ahmet Gülhan, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Sahne ve televizyon dünyasına kazandırdığı karakterlerle Türk mizahına damga vuran Gülhan, “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” gibi tiplemeleriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı. Kendine has mizah anlayışı, enerjik sahne performansı ve toplumsal taşlamalarıyla Türk tiyatrosunun önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Tiyatronun kabare döneminin öncülerinden

Ahmet Gülhan, Haldun Taner ve Zeki Alasya ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nu kurarak, tiyatroya yenilikçi bir yaklaşım ve toplumsal hiciv anlayışı kazandırdı. Kabare tarzını Türkiye’de yaygınlaştıran öncü isimler arasında gösterilen Gülhan, sahne sanatlarına bıraktığı mirasla hafızalarda yer etti.