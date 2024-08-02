Çilek Mobilya’nın kurucuları ve yöneticileri, şirketin stratejik hedeflerini ve çalışmalarını değerlendirmek üzere Uludağ’da toplandı. Uludağ Swissotel’de iki gün süren etkinlikte, Perakende Danışmanı ve Eğitmeni Hayat Bayramoğlu ile Konuşmacı, Eğitmen ve Yazar İdil Türkmenoğlu, ilham verici sunumlar gerçekleştirdi ve grup çalışmalarına moderatörlük yaptı. Çilek Mobilya’nın kurucuları Mustafa Çilek, Muzaffer Çilek ve Muharrem Çilek, şirketin geleceğini şekillendirecek interaktif sohbetler gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Çilek Mobilya CEO’su Muzaffer Çilek, kurum içi iletişim ve ortak akılla çalışma kültürünün önemli bir başarı faktörü olduğunu belirtti. Çilek, dünya genelinde bebek, çocuk ve genç odaları sektöründe tercih edilen bir marka haline gelmelerinin ortak akıl yaklaşımıyla mümkün olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tür organizasyonların düzenli olarak sürdürüleceğini ve Çilek Mobilya’nın dünya standartlarında üretim yaparak Bursa ve ülke ekonomisine değer katmayı devam ettireceğini ifade etti.