1960’lardan beri mevcut olmasına rağmen, otellerde bir GDS’nin nasıl işlediği, nasıl kullanılacağı ve geliri artırmada ne kadar etkili olabileceği konusunda hala bazı gizemler var.

Esasen bir GDS, otel envanterinde geçer ve tüm dünyadaki seyahat acenteleri ile bilgi paylaşır ve böylece rezervasyonları kabul eder.

GDS nedir ve nasıl çalışır?

Otellerini, American Express, Carlson Wagonlit gibi dünyanın en iyi iş seyahat acentelerine bağlayan GDS’nin karakteristik özelliği, büyük hacimli kurumsal yolcuları çekmek isteyen oteller için güçlü ve sağlam bir kanal olmasıdır

En önemlileri; Sabre, Pegasus, Galileo, Worldspan ve Amadeus gibi tüm seyahat acentelerinin sistemleridir. Yeni bir otelin üyelik süresi yaklaşık dört haftadır.

GDS, oteller için neden bu kadar yararlı bir kanal oluyor?

İş seyahatlerine kesinlikle güvenen veya uzun vadeli gelir ve sadakat için kurumsal şirketlerle ortaklık kurmak isteyen oteller için GDS inanılmaz bir değer sunabilir.

Pek çok pazarda iş seyahatleri otellerdeki gecelemelerin %50‘sine eşittir ve en iyi şirketler GDS’i çalışanları için kullanır. Bu nedenle otellerin bu gelir kaynağını kaçırmamaları gerekir. Şirketler, maliyetlerini kontrol etmek ve çalışanlarının her zaman nerede olduklarını bilmeleri için GDS’yi kullanıyor.

İş seyahatleri için yapılan otel rezervasyonları tatil gezginlerinden çok daha fazla kâr sağladığı bilinmektedir. İş gezginleri yemek parası gibi ihtiyaçlar için gecelik 98 dolara kadar harcama yapabiliyor. Pazartesiden cumaya kadar yapılan rezervasyonlar haftaiçi doluluğunuzu da artırabilir.

GDS, endüstri içinde herhangi bir ilgisini kaybetti mi?

Zamanla, birçok seyahat şirketi, GDS’nin elde ettiği sonuçlarla benzer programlar benimsedi ancak hiçbiri kurumsal pazarı yakalamada başarılı olamadı

GDS, yine de şirketlerin tercih edilen otelleri seçerek ve en iyi şirket fiyatlarını sunarak, şirketlerin seyahatlerinde harcamalarını yeterince kontrol edebilmesinin tek yoludur. Aynı zamanda giderlerin ve personelinin güvenliğini daha fazla kontrol altına alınmasını sağlamaktadır.

GDS’e duyulan ilgi günden güne artmasada azalmamakta olduğunu söylemeliyiz. Çünkü şimdiye kadar olduğu gibi iş seyahati için yapılan rezervasyonlar için hala çok önemlidir. Expedia gibi OTA’lar Egencia gibi benzer programları denediler, ama başarılı olamadılar.

GDS’yi kullanmak isteyen oteller için herhangi bir kısıtlama var mı?

Elbette otelinizin konumu ve hitap ettiği pazar GDS için önemlidir. Daha doğrusu otelinizin GDS müşterilerine uyumlu olması gözetilmektedir. Oteliniz her ne kadar büyük ve güzel olsa da bazen GDS kriterleri için uygun olmayabiliyor.

Ticari seyahat pazarında her ölçekteki otel konaklama için kullanılabiliyor. Ana kriterler aslında konuma, rahatlığa ve kaliteye bağlıdır. Popüler iş merkezlerinde, herhangi bir tanıma sahip bir otel, GDS’ye yaptıkları yatırımdan kazanç elde etme potansiyeline sahiptir

Eğer otelinizin uluslararası bir havaalanı veya bir limana yakınsa bile GDS’i başarıyla entegre edebilirsiniz. Çünkü bu yerler iş dünyası için birinci varış noktalarıdır.

GDS maliyeti ne kadardır?

GDS’yi kullanmanın, misafir kazanmanın daha pahalı bir yolu olduğuna ilişkin bir algı olabilirken, dağıtım ve rezervasyon stratejilerini değerlendirirken tüm faktörleri dikkate almanız gerekiyor

Bazı durumlarda OTA’ya ödenen komisyonun %20’ye kadar yükselebildiğini biliyoruz. Gecelik 100 TL’ye üç gece satıyorsanız, komisyon ücretleri yaklaşık 60 TL’dir. Bir GDS rezervasyonu, oda fiyatının yaklaşık %10’unu artı bir işlem ücretinden oluşmaktadır. Bu yüzden ortalama %20’lik OTA komisyonuna bile denk gelebilir.