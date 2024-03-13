Kurtuluşspor camiasının bir üyesi olan ve İnegöl’de yıllarca öğretmenlik yapan Kurtuluşspor’ un eski futbolcusu, şimdiki altyapı antrenörü Özden Suvat ilginç bir koleksiyona sahip. Yaklaşık 10 yıldır Kurtuluşspor’un müsabaka ve antrenman formalarını biriktiren Özden Suvat bugüne kadar 50’den fazla formaya sahip oldu.

Öğretmen Özden Suvat, “Türkiye’ye geldikten sonra ilk gönül bağı kurduğum yer Kurtuluşspor oldu. Burada uzun yıllar futbol oynadım, antrenörlük yaptım. Bu kulübün bir parçası olduğum için mutluyum. 1996 yılında şampiyon olduğumuz formamı saklamıştım. 25 yıl sonra yaptığımız şampiyon takım buluşmasında elime 2 – 3 eski forma daha gelince birden bu tür bir çalışmaya başladım. Birkaç formaya daha ulaşınca bu farklı ve ilginç koleksiyon oluşmuş oldu” dedi.

Özden Suvat’a göre koleksiyonunda beş formanın yeri ayrı.

Kulübün ilk kalecilerinden Bisküvitçi Ziya olarak bilinen Ziya Yıldız‘ın kaleci kazağı. Kurtuluşspor’ da en uzun süre kaptanlık yapan Ahmet Mestan’ın giydiği ve 1993 yılında İnegöl Kaymakamlık Kupası şampiyon olan takımın forması. Kendisine ait 1996 yılında Bursa şampiyonu olan ve İnegöl’den ilk defa Türkiye Şampiyonasına yer alan takımın 16 numaralı forma. Kulüp tarihinin rekortmeni Fatih Şimşek’in forması. 2017 yılında Bölgesel Amatör Lige yükselen takımın forması.

Özden Suvat, “Kısmet olursa Mayıs ayında İnegöl Kent Müzesinde, Kurtuluşspor ile ilgili ‘Yarım Asırlık Şanlı Mücadele’ isimli bir sergim olacak. Kurtuluşspor’a ait 4 – 5 çeşit atkı, 4 çeşit flama, 50’ye yakın forma, 2 çeşit rozet, 4 – 5 çeşit eski takvim, onlarca fotoğraf, onlarca bilgi yazısı, eski çantalar… gibi yüze yakın obje sergilemeyi düşünüyorum” dedi.

Ayrıca Suvat, 2024 yılında yaklaşık 250 sayfalık ‘Kurtuluşspor Tarihi’ isimli bir araştırma ve anı kitabı çıkartmayı da planlıyor.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ