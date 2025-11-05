Olay saat 05.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Akkavak Sokaktaki bir evde meydana geldi. Kadir B.(62), yaklaşık 2 sene önce boşandığı Tayyibe T.(60)'nin evine konuşmak için gitti. Kadın evin kapısını açınca, eski koca zorla içeri girdi. Konuşma sırasında kadının yeni evlendiğini öğrenen öfkeli eski koca, kadını darp etmeye başladı. Yere yatırdığı kadının boğazını sıkan şahıs, elindeki bıçakla defalarca yaraladı. Kadın ise adamın elini ısırarak kurtulup dışarıya çıktı. Çığlıklar atan kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüpheli Kadir B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının Genel Cerrahi servisinde tedavisi sürüyor.

Kadir B. sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Mehmet Sevinç