Arsa, bina ve tarla nitelikli taşınmazların satışları 19 Kasım ve 2 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Satışa sunulan gayrimenkullerden 5’i Yıldırım, 2’si Osmangazi, 1’i Nilüfer ve 1’i Gemlik ilçesinde yer alıyor.

Toplam tahmini satış bedeli 78 milyon 872 bin Türk Lirası olarak hesaplanan taşınmazlar arasında en yüksek bedelli mülk 59 milyon 600 bin TL ile Osmangazi ilçesindeki 6 bin 275 metrekarelik tarla oldu. Nilüfer’de 59 metrekarelik bir arsanın satış bedeli 1 milyon 135 bin TL olarak belirlenirken, Yıldırım’da 47 ile 112 metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki binalar 938 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Satış işlemleri Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden yürütülecek.