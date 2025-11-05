Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi’nde pazar günü evlerinden ayrılan ve bir daha kendilerine ulaşılamayan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’yı arama çalışmalarından üçüncü günde de bir sonuç alınamadı.

Huriye Helvacı’nın oğlu ile son görüldükleri ve telefonundan son sinyal alındığı Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyü bölgesinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle sonlandırıldı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede arazinin tehlikeli ve engebeli olmasından ötürü karadan arama yapılamazken, yoğun sis sebebiyle termal destekli dronlarla da arama yapılamıyor. Arama çalışmalarının sabah saatlerinde tekrar başlaması beklenirken, üçüncü günde de anne ve oğluna ait bir ize ulaşılamadı.