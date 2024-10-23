2024 yılının ilk 9 ayında 26 ülkeye ihracat gerçekleştiren Keskinoğlu, Fransa’nın başkenti Paris’te iki yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı Sial’de en trend ürünlerini tanıttı.BURSA (İGFA) - Keskinoğlu, Sial Paris Fuarı’nda Mexico shots, fileturca, chicken rings, döner, jambon ile sofralık ve pastörize sıvı yumurta gibi hem geleneksel hem de yenilikçi ürünlerini tanıttı.

130 ülkeden 7 bin 500 firmanın katıldığı fuarda, Keskinoğlu standı yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Dünyanın lider üreticileri ile perakendeci ve alıcılarını buluşturan Sial Paris Fuarı’nı değerlendiren Keskinoğlu Genel Müdürü Önder Matlı, “Sial Paris’te ülkemizi temsil etmekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Standımıza ilgi büyük oldu. Çok önemli alıcılarla görüşmeler gerçekleştirdik. 2024 yılının ilk 9 ayında ürünlerimizin yüzde 20’sini, 26 ülkeye ihraç ederek yaklaşık 1.2 milyon TL ciroya ulaştık. 2025 yılında ihracat oranımızı daha da artırmayı ve Japonya gibi uzak doğu pazarlarını genişletmeyi hedefliyoruz. Kalitemiz ve üstün hizmet anlayışımız ile Balkanlar’dan Uzakdoğu’ya, Güney Amerika’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Pasifik Adaları’na kadar Keskinoğlu markası olarak dünyada birçok ülkeye hizmet vermekteyiz. Paris Sial’de müşteri pörtföyümüzü daha da geliştirdik ve varolan müşterilerimizle de önümüzdeki dönem için planlamalar yaptık.” dedi.

Keskinoğlu, ileri işlem tesisinde yılda 30 bin ton üretim yaparken, yılda 95 milyon adet etlik piliç üretiyor, 2.5 milyon adet de yarka yetiştiriyor.