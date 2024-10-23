Dervişoğlu, Bahçeli'nin geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ben asamadım, sen as" diyerek ip attığını hatırlatarak, elindeki idam ipini yere fırlattı. Bu çıkış, gündeme bomba gibi düştükten sonra Bahçeli, ipi odasına asmak üzere İYİ Parti'den istedi.

Dervişoğlu, Bahçeli'nin çağrısına karşılık, "İhanet çemberi alabildiğine genişlemiştir ki son bir organize darbeyle tamamen nefessiz bırakılabileceğim bir sürecin içindeyiz. Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ O İPİ İSTEDİ

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun siyasetteki tartışmaları başka bir boyuta taşıyan bu hamlesi sonrası Bahçeli'den de sürpriz bir hamle geldi. Dervişoğlu'nun konuşmasını dinleyen Bahçeli, ipi odasına asmak için İYİ Parti'den istedi.