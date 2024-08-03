Bursa'da, Yıldırım Beyazıd tarafından 1390'lı yıllarda inşa edilen tarihi Yıldırım Külliyesi'nin duvarları, sprey boyalarla adeta bir resim defterine dönüştürüldü. Mahalle sakinleri, külliye çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek, kalıcı bir çözüm bulunmasını ve gençlerin tarihe saygı duymasını talep ediyor.

Külliye duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazan gençler, ilan-ı aşklarını da buraya kazıyor. Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, gençler geç saatlerde külliyenin bahçesinde toplanarak duvarlara yazılar yazıyor ve polis devriyelerini görünce kaçıp saklanıyor. Polis ekipleri gittikten sonra geri dönen gençler, tarihe zarar vermeye devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri, kendilerini de güvende hissetmediklerini belirterek kalıcı bir çözüm istiyor.

Kalıcı Çözüm Talebi

Mahalle sakini Yalçın Uzgidiş, “Sürekli şikayet etmemize rağmen gençler yine toplanıyor. Polislerin gelmesiyle kaçıyorlar ama polisler gittikten sonra tekrar toplanıyorlar. Atalarımızdan kalma bu güzel yapıların tahrip edilmesi bizi üzüyor. İnşallah Bursa emniyeti bu duruma bir çözüm bulur” dedi.

Eğitim Eksikliği ve Saygısızlık

Yıldırım Külliyesi'ne yapılanların tarihe saygısızlık olduğunu vurgulayan Erkan Atilla, “Bu yazıları yazan gençlerin elinde muhtemelen sprey boya var ve birkaç sallamayla anında yazabiliyorlar. Güvenliğin bu durumu görmemesi normal, vatandaşların da müdahale etmesi zor. Bunu yapanların bilinçli olduğunu düşünmüyorum, kesinlikle eğitimsizlikten kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri, tarihi dokuların korunması için daha etkili güvenlik önlemleri alınmasını ve gençlerin tarihe saygı duymayı öğrenmelerini istiyor.