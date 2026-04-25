Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış programı gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ve binlerce öğrenci katıldı. Tören ardından öğrencilere ve Şehitler Abidesi ziyaretçilerine Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi ilgi ve heyecanla izledi.