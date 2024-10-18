Bu düzenlemeyle birlikte, söz konusu ödemelere ilişkin tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda hem alıcıya hem de satıcıya ceza uygulanacağı belirtildi. Örneğin, 25 bin TL'ye bir cep telefonunu nakit satan bir işletme, aynı gün parayı bankaya yatırsa bile, ödemelerin banka üzerinden yapılmamış olması nedeniyle ceza alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu düzenleme, kayıt dışı ekonomiyle daha etkili bir şekilde mücadele etmek ve verginin tabana yayılmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bu kapsamda, vergi mükellefleriyle 7 bin TL'nin üzerindeki alışverişleri gerçekleştiren vergi mükellefi olmayanların da ödemelerini banka veya finans kurumları aracılığıyla yapması zorunlu hale geldi.

Düzenleme, bugünden itibaren yapılan tüm tahsilat ve ödemeleri kapsıyor ve ödemelerin banka ya da finans kurumları üzerinden yapılmaması durumunda ceza uygulanacak. Bu yeni kurallar, banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan kişilerin de ödemelerini gerçekleştirmeleri gerektiği anlamına geliyor. Bu kişiler, ödemelerini banka veya PTT şubeleri aracılığıyla yaparak tevsik zorunluluğuna uyum sağlamış sayılacak.

Tebliğde verilen örneklere göre, kamu çalışanı bir birey 20 bin TL’lik buzdolabı alırken, ödemesini aracı finansal kurumlar vasıtasıyla yapmadığı takdirde hem kendisine hem de satıcıya ceza kesilecek. Benzer şekilde, banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişinin mobilya alımında yaptığı ödemeyi banka şubesinde kaydettirmesi durumunda ceza uygulanmayacak. Ancak, cep telefonu alımında nakit ödeme yapılması durumunda, hem alıcı hem de satıcı ceza alacak.