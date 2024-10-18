Bakan Şimşek, vergi kaçağının en fazla görüldüğü sektörlerin başında fırınların geldiğini belirtirken, 65 milyon lira değerinde lüks araç alan binlerce kişinin kazançlarını belgeleyemediklerini vurguladı.

Şimşek, en düşük KDV’nin ekmekte olduğunu hatırlatarak, "Fırıncının size hiç fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1 KDV'ye tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu yerler fırıncılardır," ifadelerini kullandı.

Bakan, vergi kaydı bulunmayan bir vatandaşın 32 daire aldığını ve hayatında hiç beyanname vermediğini de açıkladı. Ayrıca, yıl içinde 65 milyon lira değerinde lüks araç alan birçok kişinin, bu parayı nasıl kazandıklarını açıklayamadığını aktardı.

Mehmet Şimşek, bir arkadaşının berberde yaşadığı ilginç bir olayı da milletvekilleriyle paylaştı. Arkadaşının, İstanbul'daki lüks bir berberde 2.500 lira ücretle karşılaştığını ve kartla ödeme kabul edilmediğini belirtti. Arkadaşının "Üzerimde nakit yok" demesi üzerine berber, "Bankamatik yakında" yanıtını vermiş.

Arkadaşının bu durum karşısında kuaförden bir IBAN istemesi, banka müdürüyle yaptığı görüşmede IBAN’ın kardeşine ait olduğunu öğrenmesiyle sonuçlanmış. Arkadaşı, "IBAN sahibi terörist de olabilir, kaçak da," diyerek esnafa kartla ödeme yapması gerektiğini belirtmiş. Ancak berber, POS cihazından 500 lira komisyon ekleyerek çekim yapmış.

Bakan Şimşek, denetim ekiplerinin bu tür işletmelere gitmelerinin ardından, bir hafta boyunca kimsenin gelmediğini ve esnafın müşterilerini arayıp gelmemelerini söylediğini aktardı. Şimşek, "Bu bir zihniyet meselesi. Maliyede 5.500 denetim elemanım var. Ülkede kaç doktor, dişçi, kuaför, avukat var?" diyerek durumu eleştirdi.