Proje kapsamında 2024 yılı sonbaharında 15 kızıl geyik Kuzuyayla’da doğaya salınmıştı. Büyükşehir, projenin devamı olarak bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Kocaeli Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" dahilinde, düzenlenen törenle 7 kızıl geyiği daha doğaya saldı. Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşmasında doğal yaşamı korumak ve geliştirmek için sistematik bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Başkan Büyükakın, "Bölgedeki çeşitlilik açısından çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Doğal yaşam, üzerinde durulması gereken bir konu. Bu sadece bir türün korunması olayı değil aynı zamanda ekosistemin, biyo çeşitliliğin sürdürülebilmesidir. Bu işlerin arkasında çok ciddi, detaylı bilimsel bir çalışma var. Elektronik GPS cihazıyla onların beslenme alanlarını ve doğada nasıl hareket ettiklerini takip edeceğiz. Böylece avlanma faaliyetlerini kontrol altına almış olacağız. Öte yandan, onların izini sürersek insanların da oradaki izini kontrol alanında tutabiliriz. Biz bir taraftan denizdeki çamuru alırken, bir taraftan ekosistemin sürdürülebilirliği açısından sistematik bir şekilde çalışıyoruz. Denize, akarsulara balıklar bırakıyoruz. Sadece kirletmemek veya temizlemek gibi bir faaliyetin içinde değiliz. Yaptıklarımızın hepsi; planlanmış, hesaplanmış işler" dedi.

Bölgenin eko-turizm destinasyonu olma yönünde ciddi bir nokta olacağına dikkat çeken Büyükakın, "Teleferikle de bu alan bambaşka yerele gidecek. Bu bölge talan edilmeyecek. Yerli yerinde işler yapılacak. Sürdürülebilir yaklaşımla bu bölgenin turizm potansiyeli her geçen gün artırılacak. Kartepe, çok daha güzel bir yer olmaya devam edecek. Hem bölgedeki esnafımız kazanç sağlamış olacak hem de doğal yaşamı korumuş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından kızıl geyikleri doğaya saldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile, Samanlı Dağları eteklerinde kızıl geyik popülasyonunun artırılması, bölgedeki ekosistem dengesinin güçlendirilmesi ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında muhtarlıklar ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışarak, bölge halkına gerekli eğitim desteğini de sunuyor. Böylece yerel halkın doğa koruma süreçlerine katılımı teşvik edilerek, kent genelinde çevre farkındalığı ve doğa bilinci artırılıyor.

Proje, kızıl geyiklerin doğaya salımının yanı sıra GPS tasma ve fotokapan teknolojileriyle izleme ve değerlendirme çalışmalarını da kapsıyor. Söz konusu proje, bölgede ekoturizm açısından da büyük önem taşırken Kuzuyayla ve çevresinde düzenlenmesi planlanan fotosafari ve yaban hayatı gözlem turları, bölgenin doğal zenginliklerini tanıtma açısından da önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.