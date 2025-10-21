Ulaşım sorununu en aza indirmek amacıyla bilimsel verilere dayalı projeler yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışmalarını hem kent merkezinde hem de ilçelerde aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesine bağlı Çitli Mahallesi’nde yer alan 2,5 kilometrelik yolu daha konforlu hale getirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Konfor artıyor

Çalışmalar çerçevesinde önce zemin güçlendirme ve tesviye işlemlerini gerçekleştiren ekipler, ardından sıcak asfalt serimine geçti. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalarla, mahalle içi trafiğin daha akıcı hale gelmesi ve sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

"Tarihimizde ilk kez köyümüze sıcak asfalt gelmiş oldu"

Çitli Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıllardır büyük bir mağduriyet yaşıyorduk. Tarihimizde ilk kez köyümüze sıcak asfalt gelmiş oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey sayesinde bu mağduriyet son buluyor. Verdiği sözü tutarak çok ciddi bir maliyetle bu büyük hizmeti köyümüze kazandıran Başkanımız Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum" dedi.