Adapazarı-Karapürçek grup yolundaki bin 750 metrelik güzergah, 5 bin ton asfaltla yenilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sonuncusu Karapürçek Mesudiye Mahallesi’nde hayata geçirildi. Ekipler, Karapürçek Mesudiye Mahallesinde içme ve yağmur suyu hattını baştan sona yenileyerek, bölgeyi uzun yıllar sorunsuz şekilde hizmete edecek altyapıya kavuşturdu. Adapazarı-Karapürçek grup yolunda yayaların daha rahat ve geniş alanlarda yürüyebilmesi için revize edildi ve kaldırım imalatları baştan sona yeniden yapıldı. Bin 750 metrelik güzergahta dolgu çalışması sonrası asfalt işlemine geçildi. İlçeye giriş-çıkışlar için kullanılan ana güzergah olan grup yolu 5 bin ton asfaltın serimiyle birlikte yepyeni bir yüze kavuştu.