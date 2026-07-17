Yangın, Baykoca Mahallesi TOKİ Bölgesi'ndeki otluk alanda meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.