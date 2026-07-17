Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Akademi Manisa’da ücretsiz eğitimler başlıyor. Yazılım, oyun geliştirme, yapay zekâ, robotik kodlama ve dijital üretim alanlarında gerçekleştirilecek eğitimlere kısa sürede yüzlerce genç başvurdu.

İlk etapta 15-24 yaş grubuna yönelik "Unity ile 2D Oyun Geliştirme Atölyesi" 3 Ağustos Pazartesi günü, 10-14 yaş grubuna yönelik "Minecraft ile Algoritmaya Giriş" eğitimi ise 4 Ağustos Salı günü başlayacak.

Tamamı ücretsiz düzenlenecek eğitimlerde çocuklar ve gençler, algoritma, yazılım ve oyun geliştirme alanlarında teorik bilgilerini uygulamalı çalışmalarla pekiştirme imkânı bulacak.

Dört hafta sürecek Unity ile 2D Oyun Geliştirme Atölyesi kapsamında katılımcılar, Unity oyun motorunu kullanarak C# programlama, oyun tasarımı, fizik sistemi, kullanıcı arayüzü ve sahne yönetimi konularında uygulamalı eğitim alacak. Eğitimler 10’ar kişilik 4 grup halinde gerçekleştirilecek.

10-14 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Minecraft ile Algoritmaya Giriş eğitiminde ise blok tabanlı kodlama etkinlikleriyle çocuklara algoritmik düşünme ve problem çözme becerileri kazandırılacak. Program sonunda öğrenciler, mBlock platformu üzerinde kendi Minecraft temalı oyunlarını geliştirecek. Eğitimler 25’er kişilik 4 grup halinde verilecek.

Akademi Manisa’daki tüm eğitimlere başvurular ve eğitim süreçleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Üzüm mobil uygulamasında yer alan Akademi Manisa modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Katılımcılar uygulama aracılığıyla kayıt yaptırabilecek, ders programlarını takip edebilecek ve eğitimlerle ilgili duyurulara ulaşabilecek.

Akademi Manisa’da eğitim alan üniversite öğrencisi Nesil Sezen, ücretsiz eğitimlerin kendisine önemli katkılar sağladığını belirterek, üniversitede aldığı teorik bilgileri uygulamalı olarak geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Naciye Nur Akkuş ise Akademi Manisa sayesinde teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdüğünü, farklı alanlardan kişilerle tanışarak deneyim paylaşımı yaptığını ifade etti.

Akademi Manisa Yazılım Mühendisi Ceylin Çaltepe, yaz tatilinde çocukları teknolojiyle üretken şekilde buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, Minecraft ile Algoritmaya Giriş eğitiminin çocukların algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştireceğini söyledi.

Yazılım Mühendisi Yunus Can Turhan da Unity eğitimleriyle gençlerin oyun oynamanın ötesine geçerek kendi oyunlarını geliştirmeyi öğreneceklerini belirterek, dört haftalık program sonunda katılımcıların oynanabilir oyun projeleri hazırlayabilecek seviyeye ulaşacağını kaydetti.