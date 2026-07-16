Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Dereçavuş Mahallesi'nden Ovaakça Mahallesi'ne kadar uzanacak yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda atıksu kollektör hattının inşasına başlandı.Proje kapsamında 1, 1,2 ve 1,4 metre çaplarında kanalizasyon hatları imal edilerek bölgenin altyapı kapasitesi artırılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ovaakça'dan Hançerli Arıtma Tesisi'ne kadar olan bölgedeki atıksular, pompa kullanılmadan tamamen cazibeli sistemle arıtma tesisine ulaştırılacak. Böylece enerji verimliliği sağlanırken, altyapı sisteminin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi mümkün olacak. Mayıs 2028 tarihine kadar tamamlanması planlanan proje sayesinde bölgenin atıksu altyapısı daha güçlü ve modern bir yapıya kavuşacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve çevreci bir kent hedefi doğrultusunda altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA