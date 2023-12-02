Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesinde gerçekleştirdiği projelerle şehri yeşil kimliğine kavuşturmaya devam ediyor. Yıldırım İlçesi'nde tamamlanan 32 dönümlük Âşık Veysel Parkı ve Gençlik Merkezi, düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılışta yaptığı konuşmada, Âşık Veysel Parkı'nın yanı sıra bölgeye toplamda 643 dönümlük yeni yeşil alanın kazandırılacağını belirtti. Başkan Aktaş, "Toplam 3 milyon metrekarelik yeşil alan kazandırma hedefimize doğru hızla ilerliyoruz" dedi.

Bursa'nın sanayileşme süreci ve 1980'li yıllardan sonra yaşanan hızlı nüfus artışıyla çarpık yapılaşmanın etkisiyle yeşil kimliğinden uzaklaştığını vurgulayan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle şehre nefes aldırdığını söyledi. Millet bahçeleri ve mahallelere kazandırılan küçük ölçekli parklarla şehre yeşil bir dokunuş yapan belediye, Âşık Veysel Parkı ve Gençlik Merkezi'ni Yıldırım İlçesi'ne kazandırarak bölge sakinlerinin buluşma noktası haline getirdi.

Âşık Veysel'in ölümünün 50. yıl dönümü dolayısıyla UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Âşık Veysel Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, parka ve gençlik merkezine isminin verildiğini belirtti. Aktaş, "Dünyaya gönül gözüyle bakan şairin adını yaşatmak istedik" dedi. Başkan, parkın içinde yer alan Gençlik Merkezi'nin aynı anda 50 kişinin yararlanabileceği zengin bir kütüphane, ücretsiz internet ve ikramlarla gençlere konforlu ve güvenli bir ortam sunacağını ifade etti.

Açılış törenine katılanlar arasında AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, İl Başkanı Davut Gürkan, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar yer aldı.

Başkan Aktaş, konuşmasında, "Tabiatı özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin gözünde eski ihtişamına kavuşturmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi 'tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzeltmezsek, dünya yaşanılır bir yer olmaktan tamamen çıkacaktır'" diye ekledi.

Bursa'nın çehresini değiştirmeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Âşık Veysel Parkı ve Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, anne-babaların evlatlarının iyi bir şekilde yetişmesini arzuladığını ifade etti. Başkan Aktaş, çocukların iyi ve ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini, köklerini tanımalarını ve ülke, bayrak, din gibi değerlere saygılı olmalarını temenni etti.

Başkan Aktaş, Âşık Veysel Parkı'nın sadece bir proje olmadığını, üst tarafta devam eden çalışmalarla birlikte toplamda 643 dönümlük yeni bir yeşil alanın daha şehre kazandırılacağını açıkladı. Bu projelerle Yıldırım'ın ve Bursa'nın çekim merkezi olmayı hedeflediklerini belirten Aktaş, kent ormanı içinde yer alacak bu alanın içinde kafeteryalar, spor alanları, çocuk oyun alanları, piknik alanları, bisiklet parkurları, yürüyüş yolları ve 600 araçlık bir otoparkın bulunacağını söyledi.

Başkan Aktaş, göreve gelirken şehrin batısında ne varsa doğusunda da olmalı dediklerini hatırlatarak, Yıldırım ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü ve birçok mahallede yenileme projelerinin devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, daha önce açılışı yapılan Vakıf Bera Kent Parkı ve diğer millet bahçeleri gibi projelerle şehrin her bölgesine eşit hizmet götürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Başkan, Bursa'nın güzellikleriyle buluşturacakları birçok projelerinin olduğunu belirtirken, bu hizmetleri sadece çalışarak, gayret ederek ve üreterek gerçekleştirebileceklerini söyledi. Ayrıca, projelerin her zaman halkın teveccühüyle hayata geçtiğini ve bu nedenle halkın sevgisi ve desteğinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'yi Güzelliklerle Buluşturacak Projelerimiz Var!

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Âşık Veysel Parkı'nın Bursa'ya ve Yıldırım'a hayırlı olmasını dilerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Türk milletinin güzelliklere değer verdiğini vurgulayan Ala, Türkiye'de inşa edilen her projenin temelinde halkın sevgisi ve muhabbeti olduğunu söyledi. Ala, Türkiye'nin birçok projeye sahip olduğunu ve bu projelerle ülkeyi daha da güzelleştireceklerini belirtti.

: Hizmet Etmenin Bir Sevda Olduğunu Görüyoruz!

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Âşık Veysel Parkı'nın şehre ve Yıldırım'a kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ederken, hizmet etmenin bir sevda olduğunu ifade etti. Varank, projelerin hayata geçmesinde halkın teveccühünün önemli olduğunu ve bu teveccüh sayesinde yorulmamanın mümkün olduğunu belirtti. Parkın gençlere ve ailelere hayırlı olmasını dileyen Varank, birçok hizmeti hayata geçireceklerini söyledi.

Yıldırım, 1 Milyon Metrekarelik Yeşil Alan Hedefini Aştı!

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Âşık Veysel Parkı ve Gençlik Merkezi'nin hayırlı olmasını dilerken, Yıldırım ilçesindeki hizmetleri anlattı. Yılmaz, dönem başında 660 bin metrekarelik yeşil alan hedefi koyduklarını ancak bugün itibariyle bu hedefi aştıklarını belirtti. Yılmaz, Yıldırım'da kentsel dönüşüm projelerinden spor merkezlerine kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Başkan Aktaş'a Teşekkür Ediyoruz!

Yiğitler Mahalle Muhtarı Ferhat Sarman, Âşık Veysel Parkı ve Gençlik Merkezi'nin mahalleye kazandırılmasında emeği geçen Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Sarman, orman vasfını yitirmiş bir alanın mahalleye park ve gençlik merkezi olarak kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, Başkan Aktaş'a teşekkür etti.