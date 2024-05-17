İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından, Bursa dahil olmak üzere 77 ilde gerçekleştirilen "Mercek-19" operasyonları, silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik büyük bir başarıyla sonuçlandı. 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve toplamda bin 877 silah ele geçirildi.

Operasyonların en dikkat çeken noktalarından biri, Şırnak'ta gerçekleştirilen ve yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılığıyla mücadele eden operasyon oldu. Cizre ilçesinde durdurulan bir araçta 10 bin 488 silah parçası bulunarak, seri numaraları bulunan 299 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri, İstanbul'dan Sinop'a kadar geniş bir coğrafyada koordineli bir şekilde çalışarak, evlerden iş yerlerine, halka açık alanlardan yol aramalarına kadar geniş bir yelpazede operasyonlar gerçekleştirdi. Yerlikaya açıklamasında" İstanbul, Adana, İzmir, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Antalya, Ankara, Gaziantep, Sakarya, Mersin, Samsun, Hatay, Balıkesir, Bursa, Manisa, Muğla, Kocaeli, Elazığ, Mardin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Çorum, Eskişehir, Batman, Malatya, Düzce, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray, Burdur, Muş, Rize, Tokat, Aydın, Nevşehir, Uşak, Giresun, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya, Niğde, Şırnak, Yalova, Ağrı, Trabzon, Adıyaman, Erzurum, Ordu, Edirne, Van, Çankırı, Kilis, Kırklareli, Zonguldak, Çanakkale, Isparta, Sivas, Tunceli, Bilecik, Bingöl, Bolu, Siirt, Yozgat, Amasya, Gümüşhane, Hakkari, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzincan ve Sinop’ta düzenlenen “MERCEK-19” operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 1.877 silah ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.