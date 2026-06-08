ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) verilerine göre, Filipinler’in Soccsksargen bölgesine bağlı Sarangani ilinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kablalan ilçesinin yaklaşık 26 kilometre güneybatısı olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,8 olarak açıklandı. Sarsıntının yerin 55,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Ana depremin ardından bölgede büyüklükleri 4,6 ile 6,5 arasında değişen 10 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem sonrası Filipinler ve çevre ülkelerde tsunami tehlikesine karşı uyarılar yayımlandı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, Associated Press’e yaptığı açıklamada, Sultan Kudarat ve Sarangani illerindeki karasal tsunami gözlem istasyonlarında yaklaşık 1 metrelik dalgaların tespit edildiğini belirtti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise tsunami riski bulunan kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlara vakit kaybetmeden yüksek kesimlere çıkmaları yönünde çağrıda bulundu. Malezya Meteoroloji Dairesi de Borneo Adası’ndaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yayımladı.

Deprem ve volkanik hareketliliğin yoğun görüldüğü “Pasifik Ateş Çemberi” üzerinde yer alan Filipinler’de, büyük ölçekli depremler sık sık meydana geliyor.