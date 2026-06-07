Akdeniz'in eşsiz doğası, Bozburun Yarımadası'nın zorlu tırmanışları ve Tour de France atmosferi eşliğinde gerçekleşen organizasyon, Marmaris'i hafta sonu boyunca uluslararası bisiklet dünyasının buluşma noktası haline getirdi. Uzun parkur erkeklerde Anton Hrabovskyi (02:59:21) ile, kadınlarda Şeniz Pamuk (03:47:31) ile birinciliği elde etti. Kısa parkur erkeklerde İsmet Doğanay Yüksek (02:05:28) ile, kadınlarda ise Aylin Yüce (02:19:31) ile günün kazananları oldu.

Akdeniz'in mavisi ile Tour de France'ın sarısı Marmaris'te buluştu

Marmaris merkezden verilen startın ardından sporcular, Hisarönü, Turgut, Bayırköy, Selimiye, Osmaniye ve İçmeler güzergâhında Akdeniz manzaraları, çam ormanları ve Bozburun Yarımadası'nın eşsiz coğrafyasında pedal çevirdi. 96,8 kilometrelik uzun parkur, 1.967 metre irtifa kazanımıyla günün en zorlu mücadelesine sahne olurken, Bayırköy ile Osmaniye arasında yer alan King of the Mountain (KOM) bölümü yarışın en dikkat çekici noktalarından biri oldu. Yer yer yüzde 12'yi aşan eğimlere ulaşan tırmanışlar, sporculara Tour de France'ın ikonik dağ etaplarını aratmayan bir deneyim yaşattı. 65,8 kilometrelik kısa parkur ise 1.194 metre irtifa kazanımıyla performans ve keşif deneyimini bir araya getirdi. Marmaris'in mavisi ile Bozburun Yarımadası'nın doğal güzellikleri arasında uzanan rota, katılımcılara hem rekabet hem de unutulmaz bir sürüş deneyimi sundu.