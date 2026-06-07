Olay, Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K., çocuğuna ait bisikleti evinin önüne bıraktı. Bir süre sonra dışarı çıkan kadın, bisikletin yerinde olmadığını fark etti. Durum üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen S.K., görüntülerde bir kadının bisikleti alarak uzaklaştığını gördü. Hırsızlık anının saniye saniye kaydedildiği görüntülerde şüpheli kadının rahat tavırlarla bisikleti alıp bölgeden ayrıldığı görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ