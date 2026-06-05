ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da kömür endüstrisine yeni yatırımların duyurulduğu bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik süreçte iki tarafın da taviz verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Her iki tarafın da taviz vereceğine inanıyorum. Bu tavizleri ben önerdim ve bu süreçte önemli bir rolümüz oldu" cevabını verdi. Putin’den talep ettiği tavizlerin ne olduğu sorusunu ise Trump, "Bunu söylememeyi tercih ederim" ifadeleriyle yanıtladı.

Trump, "Bunun sona erdiğini görmeyi çok isteriz. Her ikisi de gerçekten olağanüstü ve güzel ülkeler. Geçen ay çoğu asker yaklaşık 25 bin kişinin öldüğünü gördük. Bir miktar sivil de vardı ama çoğu askerdi. Her ay ortalama yaklaşık 25 bin askerin ölmesinden söz ediyoruz. Bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda son derece kararlı oldum. Bu nedenle her iki tarafın da belirli tavizler vermesini istiyorum ve bunu yapacaklarını düşünüyorum" dedi.



"Yardım etmek isterseniz harika olur" dedim. Ama hepsi bunu reddetti

Hürmüz Boğazı konusunda halen Avrupalı müttefiklerden yardım talebi olup olmadığı sorusuna Trump, "Onlara yardım etme fırsatı verdik ama bunu tercih etmediler. NATO ülkelerine gittik. Adil olmak gerekirse, NATO dışındaki ülkelere de gittik. Onlara baskı yaptığımı söyleyemem. Sadece, "Yardım etmek isterseniz harika olur" dedim. Ama hepsi bunu reddetti. Ve bu, onlar için pahalıya mal olacak. Yardım etmeleri gerekirdi" şeklinde cevap verdi.



"Vurulabilecek hemen her şeyi vurduk"

İran konusunda Avrupalı müttefiklerin yardımı olmadan da kazandıklarını söyleyen Trump, "Kelimenin tam manasıyla üç gün içinde neredeyse tüm askeri komuta kademeleri yok edildi. Yeni generaller atamak zorunda kaldılar. Sonra bir kez daha yeni generaller atamak zorunda kaldılar. Hava savunmalarını vurduk. Hava kuvvetlerini vurduk. Vurulabilecek hemen her şeyi vurduk" dedi.



"ABD askerleri öldürülürse, buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın bir ABD askeri personelini öldürmesinin savaşa geri dönülmesine neden olup olmayacağına yönelik bir soruya, "Evet, bu savaşa dönmek için güçlü bir neden olurdu. Dürüst olmak gerekirse, eğer ABD askerleri öldürülürse, buna çok hızlı bir şekilde karşılık verirdim" cevabını verdi.

Hizbullah’ın Amerikan arabuluculuğunu reddetmesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Trump, "Reddetmediler. Ayrıca, Hizbullah konusunda şunu söyleyebilirim; bizi aradılar ve "Bunun durmasına ne dersiniz" dediler. Bence orada bazı gelişmeler göreceksiniz" şeklinde yanıt verdi. Durumun İran ile bağlantılı olduğunu ifade eden Trump, "Lübnan’ın biraz huzura kavuşması gerçekten güzel olurdu" dedi. Trump, "Bu konuyu Netanyahu ile görüştüm. Aslında Hizbullah ile de görüştüm. İlerleme kaydedildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Jimmy Carter olmak istemedim"

"Nükleer tozu" İran’dan almak için İran ile bir anlaşmaya ihtiyaç duyulmasının söz konusu olup olmadığı ve bu materyalin gizli bir askeri operasyonla çıkarılmasını düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, 1980’de ABD’nin Tahran Büyükelçiliği’ndeki rehinelerin kurtarılmasına yönelik başarısız "Kartal Pençesi" adlı operasyona gönderme yaptı.

Trump, "Jimmy Carter olmak istemedim. İçimden Jimmy Carter olmak gelmedi. En başta düşündük, evet. Her şeyin öncesinde, onların tüm askeri gücünü yok etmeden önce bunu düşündük ve değerlendirdik" dedi.

İran’ın Venezuela gibi birkaç dakika içinde bir şeyi alıp çıkılabilecek bir yer olmadığını ifade eden Trump, "Bu farklı. Orada iki hafta kalmanız gerekirdi. Çok büyük ekipmana ihtiyacınız olurdu. Bu ekipmanı hava yoluyla taşımanız gerekirdi. Ve biliyorsunuz, burası bir savaş bölgesi" şeklinde konuştu. Trump, "Şu anda gidip alabiliriz. İstesek bizi durdurabileceklerini sanmıyorum. Ama buna gerek yok. Malzeme gömülü durumda" dedi.



Hamaney ile görüşme ihtimali

Bir muhabirin "Ayetullah ile görüşmek istediğinizi duyduk" şeklindeki ifadesi üzerine Trump, "Görüşmek istiyor değilim. Ama görüşme olursa, bundan onur duyarım" dedi. Trump, "Eğer bir anlaşmaya varırsak, onunla görüşmem mümkün olabilir. Buna sıcak bakarım" ifadelerini kullandı.



"Ya kağıt üzerinde kazanacağız ya da askeri olarak kazanacağız"

İran ile müzakere edilen anlaşmaya ilişkin olarak Trump, "Anlaşmanın ne olduğunu göreceksiniz ancak anlaşmanın temel unsurları şunlar; İran nükleer silaha sahip olmayacak ve Hürmüz Boğazı derhal açılacak. Ayrıca mayınların büyük kısmını temizledik. Dünyanın en gelişmiş mayın tarama sistemlerine sahibiz. Bunlar, sualtı mayın tarama sistemleri" dedi. Trump, "Ama göreceğiz. Bir şekilde kazanacağız. Ya kağıt üzerinde kazanacağız ya da askeri olarak kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Önerilen Haberler