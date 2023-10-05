Dünyadaki ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda gösterilen koroner arter hastalığı, erken teşhis çok önem taşıyor.

Öncü verilerin tedavide ellerini güçlendirdiğine dikkat çeken ve Türkiye yeni kullanılmaya başlanılan Cardisiografi yönetimi hakkında bilgi veren Doruk Nilüfer Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Çiçek, uzun yıllardır kullanılan elektrokardiyografi (EKG), efor testi, sintigrafi, stres ekokardiyografi, çok kesitli bilgisayarlı tomografi gibi testlerde yapılan tetkik çeşidine göre bazı olumsuzluklar ve riskler içerdiğini ifade etti. Türkiye’de henüz 3 ay önce birkaç büyük merkezde kullanılmaya başlanan yapay zeka destekli Cardisiografi yönetimi hakkında bilgi veren Doruk Nilüfer Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Çiçek, şöyle konuştu;

"Koroner arter hastalığı yani kalp damar tıkanıklıkları tüm dünyada, en sık görülen ölüm sebeplerinin başında gelmektedir. Kalp damar tıkanıklıklarının taranması hedefi ile kullanılan elektrokardiyografi (EKG), efor testi, sintigrafi, stres ekokardiyografi, çok kesitli bilgisayarlı tomografi gibi testler uzun yıllardır kullanılmakla birlikte yapılan tetkik çeşidine göre bazı olumsuzluklar ve riskler içermektedir. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi de yüksek maliyet, radyasyona maruz kalma, kontrast madde kullanımına bağlı allerjik reaksiyonlar, sintigrafide radyoaktif maddeye maruz kalma, efor testinde her hasta için uygun olmaması ve hassasiyetinin düşük olması gibi, EKG de kişisel değerlendirme faktörlerinin söz konusu olması ve düşük hassasiyet sebebiyle çeşitli dezavantajları vardır."

Cardisiografi yönetiminin sağladığı avantajları da dile getiren Prof. Dr. Yüksel Çicek, "Cardisiografi erişkin yaş grubunda tüm kişiler için uygundur. Yapılması sakıncalı olan hiçbir hasta grubu yoktur. Gebelik durumu olan kadınlarda dahil sağlıklı görünen ama ’kalp damarlarımda sorun var mı?’ diye kontrol olmak isteyen veya kalp damar tıkanıklığı şüphesi olan tüm kişilerde rahatlıkla yapılabilmektedir. İşlem, sırtüstü yatar veya oturur pozisyonda 4 dakikalık kayıt alınmasından ibarettir. Damar yolu açılmasına dahi gerek yoktur. Cardisiografi yöntemi istirahatte kalp damar hastalığı teşhisine ulaşabilmek adına ucuz, güvenilir, tekrarlanabilir, 4 dakika çekim ve 4 dakika analiz süresi ile toplamda 8 dakikada yüzde 90-95 doğruluk oranıyla sonuç veren, raporlama için bekleme gerekmeyen ve kolay uygulanabilir bir yöntem olarak yurt dışında son bir yılda uygulanmaya başlamıştır” diye konuştu.

Doruk Nilüfer Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Çiçek, Kalp krizini önlemek için gerekli tedbirlerin alınması ve tedavilerinin başlanması için, özellikle ailesinde kalp damar hastalığı olanlar, şeker hastası veya yüksek tansiyon hastası olanlar, yüksek kolesterolu olanlar, sigara içen ve buna bağlı kalp krizi riski artmış olanlar başta olmak üzere erişkin yaştaki tüm kişilerin kalp damar hastalığı olup olmadığının tespiti için başvurmalarını beklediklerini ifade etti.