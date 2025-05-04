Yapılan paylaşıma göre, Ocak ile Nisan ayları arasında, trafik güvenliğini artırmak amacıyla havadan da destek alınarak yürütülen denetimlerde toplam 37 bin 56 araç ve sürücüye işlem uygulandı. Helikopter ve drone ile yapılan kontrollerin, özellikle kaza riski yüksek olan bölgelerde etkili bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca 24 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde yapılan denetimlerin sonuçlarını da paylaştı. Bu süre zarfında 3 milyon 619 bin 38 araç denetlenirken, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle toplam 496 bin 95 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde hız limitini aşan sürücüler, muayenesi geçmiş araçlar, emniyet kemeri kullanmayanlar, sürücü belgesi olmayan kişiler ve zorunlu mali sigortası bulunmayan araç sahiplerine cezai işlem uygulandığı aktarıldı. Ayrıca mevzuata aykırı şekilde çakar lamba kullanan 39 sürücüye de işlem yapıldığı ifade edildi.

Paylaşımında trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çeken Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." sözleriyle vatandaşlara uyarıda bulundu.