İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde bulunan 81 ildeki Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlere dair bilgi paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler kapsamında, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan" kişilere karşı etkili kontroller yapıldı, ceza kesildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince Ocak ayı içerisinde “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde;

1.433 Sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü.

9 Milyon 227 Bin TL para cezası uygulandı.

“Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (çakar lamba) Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi,

TRAFİKTE ÖNCELİĞİMİZ:

“ÖNCE İNSAN”

Görevi sırasında Işıklı ya da Sesli Uyarı İşareti Bulunan Cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.