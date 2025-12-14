Sakarya’da DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 4 şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şahısın tutuklandığı, 3 şahsın ise serbest bırakılarak sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM’e teslim edildi.
Kaynak: İHA