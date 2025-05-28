Yerlikaya'nın paylaşımına göre, gözaltına alınan şüphelilerden 89’u tutuklanırken, 33’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik’te İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütüldü.

Yapılan soruşturmalar neticesinde, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, sosyal medya üzerinden sahte kiralık ev ve araç ilanları vererek dolandırıcılık yaptıkları, sahte piyango biletleri satarak yasa dışı şans oyunu oynattıkları, kişisel bilgileri ele geçirmek için yasa dışı sorgu panelleri kullandıkları ve düşük faizli kredi vaadiyle elde ettikleri kişisel veriler üzerinden banka hesaplarına ulaşıp vatandaşların birikimlerini kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Sanal dünyadaki güvenliğimiz için siber devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."