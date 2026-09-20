Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Fevziye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki İshak A., evinin çatısına tamirat yapmak amacıyla çıktı.

Çatıdaki işini tamamlayan İshak A., merdivenden aşağı inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde belinde kırık tespit edilen İshak A., tedavisinin devamı için ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ